Mazda: record vendite 1/o trimestre, confermato target FY

ROMA - Record per Mazda Motor Corporation che nel primo trimestre dell'anno fiscale 2018-19 ha registrato 403.000 esemplari venduti. Con questo risultato, il brand giapponese ha migliorato del 7% il record ottenuto lo scorso anno.



A crescere soprattutto la domanda dei modelli aggiornati, a partire dalle nuove CX-3 e Mazda 6 che hanno debuttato sui primi mercati rispettivamente a fine maggio e a giugno inoltrato. A livello regionale, è stato il Sud-Est asiatico (Asean) a segnare il maggiore incremento percentuale con un aumento del 24% per 32.000 unità totali rispetto all'anno precedente nel trimestre fra il primo aprile e il 30 giugno, con un forte contributo alla crescita del Giappone, che ha fatto segnare un +19% con 49.000 unità complessive. Il Nord America ha invece totalizzato le maggiori vendite in assoluto con 116.000 unità, il 9% in più rispetto al primo trimestre dello scorso anno. In Europa (Russia esclusa) sono state vendute 59.000 unità, l'1% in più anno su anno, con un forte incremento in diversi mercati chiave, compresi 8.000 esemplari venduti nel Regno Unito (+4%) e 6.000 distribuiti in Spagna (+27%).



Le vendite record di Mazda hanno portato a un fatturato di 873,1 miliardi di yen (6,72 miliardi di euro), con un profitto operativo di 33,1 miliardi di yen (255 milioni di euro) e un utile netto di 20,6 miliardi di yen (158 milioni di euro). Tutti e tre questi indicatori sono in linea con il business plan aziendale.



Le previsioni Mazda sull'intero anno restano immutate, con un volume globale di vendite pari a 1.662.000 unità, profitto operativo di 105 miliardi yen (808 milioni di euro) e utile netto di 80 miliardi di yen (615 milioni di euro).