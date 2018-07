Rivolta in Norvegia contro scarsa qualità assistenza Tesla

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Rivolta in Norvegia contro Tesla da parte degli automobilisti che sono passati al 100% elettrico acquistando una Model S o una Model X. Come riferiscono alcuni media locali, la Norwegian Electric Vehicle Association che raggruppa oltre 3.000 utenti, sta studiando azioni contro l'azienda di Elon Musk come reazione alla scarsa qualità del servizio di assistenza Tesla nel Paese. A fronte di un fortissimo incremento delle vendite in quel mercato - aumentate del 70% nel mese di giugno - la rete di assistenza non è stata adeguata al numero delle Model S e Model X in circolazione e i tempi di riconsegna di una vettura portata alla Tesla per la manutenzione o per qualche problema può arrivare anche a 2 settimane. Da parte dell'azienda di Palo Alto è arrivata la comunicazione che per potenziare le attività di post-vendita sono state avviate le assunzioni di per 33 nuovi tecnici d'officina. La situazione resta però critica e sta favorendo - secondo esperti del mercato norvegese - le Case automobilistiche tradizionali, come Jaguar, Audi e Mercedes, che hanno già inserito o stanno per farlo nella propria offerta modelli premium 100% elettrici, potendo contare su un'ampia e ben dimensionata rete assistenziale. (ANSA)