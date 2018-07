Audi Ungheria avvia produzione motori elettrici

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Audi avvia nello stabilimento di Győr in Ungheria la produzione in serie di motori elettrici. Il processo è stato simbolicamente attivato da Peter Kössler, membro del Board per la produzione e la logistica di Audi AG, e Achim Heinfling, amministratore delegato di Audi Ungheria. I motori elettrici vengono realizzati in un'area dedicata di 8.500 mq secondo l'innovativo sistema di assemblaggio modulare.



I reparti per lo sviluppo tecnico e per la pianificazione della produzione hanno cooperato strettamente con il technology center di Győr, così da sviluppare le competenze necessarie alla prototipazione della nuova 'area'. La capacità dello stabilimento ungherese si attesta oggi a 400 motori elettrici e verrà implementata di giorno in giorno. Gli addetti passeranno da 100 a 130 entro la fine dell'anno e l'attività verrà distribuita su tre turni.



Le attrezzature per la produzione, i robot e le stazioni di arrotolamento e verifica degli accoppiamenti sono organizzati in postazioni fisse, ma con un'interrelazione modulare.



Diversamente da un sistema rigorosamente in linea, gli addetti possono muoversi secondo percorsi ramificati, a tutto vantaggio della flessibilità e dell'efficienza. Parallelamente alla catena di produzione, Audi Ungheria ha installato tre banchi prova per motori elettrici, destinati a verificare prestazioni, durata e tenuta a pieno carico. Agli addetti è dedicato un percorso di formazione specifico così che diventino degli specialisti nella realizzazione delle unità a zero emissioni. Nel 2017, Audi Ungheria ha realizzato 1.965.165 motori, diventando una delle realtà più importanti al mondo per la produzione di propulsori. (ANSA)