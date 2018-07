Fca: i veicoli in arrivo, presto Urban-Suv e pick up

Dei tanti candidati a prendere il posto di Sergio Marchionne alla guida di FCA Mike Manley è certamente il più qualificato a proseguire nella strategia di rafforzamento del Gruppo. Il manager britannico è infatti il diretto interessato alla realizzazione della strategia 2022 per i brand Jeep e Ram (pick up e veicoli commerciali). La gamma Jeep in particolare si arricchirà a breve di un Urban-Suv (posizionato al di sotto di Renegade) derivato meccanicamente dalla Panda 4x4. Seguiranno un Compass rivisto nel design e nei contenuti, un pick-up derivato dal nuovo Wrangle, un inedito suv 'entry level' di segmento D e una nuova edizione della Jeep Cherokee.

Nel piano fino al 2022 sono inoltre previsti un nuovo Gran Cherokee e un suv di fascia ancora più alta che condividerà telaio e motorizzazioni con Maserati Levante. Nella gamma Jeep ci saranno 4 suv 100% elettrici e 10 ibridi plug-in. La novità per Manley sarà invece l'altrettanto importante tema dei due brand premium Alfa Romeo e Maserati. La strategia annunciata da Marchionne punta per il Biscione a 400mila unità/anno sfruttando una nuova generazione 'intermedia' MCA, che servirà per le future Giulietta (che diventerà a trazione posteriore), Giulia e Stelvio, prevedendo per questi due ultimi modelli le varianti a passo lungo indispensabili per il mercato cinese. La gamma 2022 comprenderà anche un inedito suv di segmento C, anche in versione elettrificata. In 'alto' il portfolio di Alfa comprenderà anche un terzo suv, questo di segmento E e forse con 3 file di sedili, che affiancherà la coupé a quattro posti GTV e la supercar a motore centrale 8C. GTV sarà dotata di trazione integrale con toque vectoring e utilizzerà un motore con e-Boost capace di superare i 600 Cv. Per la futura 8C la potenza complessiva del motore V6 più la sezione ibrida dovrebbe arrivare a 700 Cv, con un tempo per accelerare da 0 a 100 inferiore a 3 secondi.

In totale ci saranno 7 debutti tutti con versioni elettrificate, di cui 6 plug-in. All'ombra del Tridente il piano che Manley dovrà gestire assieme a Tim Kuniskis (responsabile anche di Alfa) prevede un rinnovamento quasi totale dell'offerta, con l'inedita Alfieri Coupé e Cabrio ibrida plug-in (0-100 in 2 secondi, velocità oltre 300 km/h), una revisione completa delle caratteristiche di Quattroporte e Levante (anche in questo caso per comprendere una versione BEV), un profondo intervento su Ghibli per passare - come nelle altre Maserati - dal diesel all'ibrido benzina e, infine, un inedito suv medio di segmento D destinato a coprire un vasto mercato in cui il Tridente è oggi assente. Tutto da decidere, anche alla luce di possibili alleanze con altri Gruppi (si parla di Daimler e Hyundai) il futuro del brand Fiat. Secondo la presentazione fatta a Balocco lo storico marchio torinese prevede al traguardo del 2022 cinque modelli: la 500 BEV (100% elettrica, ma cui si aggiungerà una versione ibrida), l'inedita 500 Giardiniera (100% elettrica e ibrida), una non meglio precisata Low D segment con 3 file di sedili, un UV B-Segment e un UV A-Segment (questi ultimi tre con motorizzazioni convenzionali e riservati all'area LATAM). La gamma Fiat comprenderà poi la 500X Hybrid e la 500L Hybrid.