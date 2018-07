SsangYong Italia punta su rete e prodotti per sviluppo

ROMA - Partirà nell'ultimo trimestre dell'anno il piano di sviluppo, su basi triennali, del marchio SsangYong in Italia.



Come per gli altri paesi europei e in linea con un investimento previsto sul brand da parte di Mahindra Group di 1,3 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni, anche SsangYong Italia si prepara a mettere in campo una serie di azioni che ne affermino la presenza sul mercato. Da una parte tramite un processo di rinnovamento della rete di concessionarie su tutto il territorio Italiano, destinata a concludersi entro la fine dell'anno; dall'altra, continuando nella strategia di rafforzamento della gamma. Nel 2015 il modello di punta è stato Tivoli, seguito nel 2016 da XLV e nuovo Rexton mentre per il 2019 è attesa la nuova versione di Korando che sarà proposto anche in versione full electric nel 2020.



''In questi mesi abbiamo concentrato le energie nella strutturazione delle divisioni e nella razionalizzazione delle diverse funzioni aziendali - ha precisato Mario Verna, direttore Generale di SsangYong Motor Italia (SYMI) - . Forti di una proprietà solida e ambiziosa come Mahindra & Mahindra, aspiriamo nel futuro prossimo ad entrare con maggior determinazione sul mercato italiano, lavorando sull'awareness del marchio - che sconta ancora una riconoscibilità inferiore rispetto ai diretti competitor - e continuando a mettere al centro la proposta di auto con caratteristiche qualitative e di affidabilità che rispettano appieno lo spirito di attenzione al dettaglio tipico della produzione coreana''.