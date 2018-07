Skoda, semestre da record: bene vendite Europa e Cina

Semestre record per Skoda. Nei primi sei mesi del 2018 la casa boema ha consegnato 652.700 automobili nel mondo, con una crescita dell'11,6% rispetto allo stesso periodo del 2017 (585.000 auto). Il risultato di giugno (116.500 consegne) rappresenta una crescita del 10,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita è stata guidata principalmente dai nuovi suv Kodiaq e Karoq. Recentemente è iniziata in Cina la commercializzazione del suv compatto Kamiq, sviluppato per le esigenze del mercato locale, che è il primo mercato singolo al mondo per Skoda in termini di volumi.



In Europa occidentale, Skoda Auto ha consegnato 49.400 vetture in giugno, con un aumento del 7,7% rispetto all'anno precedente (giugno 2017: 45.900 vetture). Nella prima metà dell'anno il marchio della Freccia Alata ha incrementato le consegne del 5,9% per un totale di 267.100 vetture (da gennaio a giugno 2017: 252.300 veicoli). La Germania si conferma il mercato più importante d'Europa con 17.600 unità consegnate a giugno, ripetendo la performance dello scorso anno (giugno 2017: 17.300 veicoli, +1,6%), e 93.000 vetture consegnate ai clienti nei primi sei mesi del 2018 (+5,6%, da gennaio a giugno 2017: 88.000 vetture). Tassi di crescita a doppia cifra per la casa Boema nella prima metà del 2018 in Francia (immatricolate 16.700 auto; +25,1%), in Spagna (14.800 vetture; +10,1%), in Svezia (10.400 vetture; +17,5%) e nei Paesi Bassi (9.600 veicoli, +24,7%).



In Italia, Skoda ha immatricolato nei primi sei mesi del 2018 14.707 automobili, con una crescita del 14,08% rispetto allo stesso periodo del 2017 (12.892 auto, fonte Unrae).



Bene anche i mercati di Russia (con un aumento del 26,3% a 7.100 auto ) e della Cina dove a giugno il numero di consegne ha raggiunto quota 27.500 (+16,9%, giugno 2017: 23.500 auto).