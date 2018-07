Rallentano vendite di auto in Cina, a giugno +4,8%

(ANSA) - PECHINO - Le vendite di auto a giugno in Cina sono salite del 4,8% annuo, a 2,27 milioni di unità, a un passo dimezzato rispetto al +9,6% di maggio. Secondo i dati diffusi dalla China Association of Automobile Manufacturers, il trend dei veicoli a nuova energia (Nev), tra elettriche e ibride, ha registrato un +42,9%, a quota 84.000. Nella prima metà del 2018 le vendite sono salite del 5,6%, a 14,1 milioni di veicoli; quelle del comparto Nev del 111,6%, a 412.000 unità.

Ieri Tesla, il produttore Usa di auto elettriche fondato da Elon Musk, ha annunciato l'accordo per costruire a Shanghai il primo impianto fuori dagli Stati Uniti. Tesla, tra l'altro, dovrebbe diventare la prima compagnia straniera a essere operativa in Cina senza l'obbligo di un partner locale, in attuazione dell'impegno preso ad aprile da Pechino sull'apertura dei mercati e sull'allentamento delle norme per favorire gli investimenti stranieri.