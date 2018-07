(ANSA) - NEW YORK - Tesla aprirà un nuovo impianto a Shanghai, in Cina, per la produzione di 500.000 veicoli l'anno. Il colosso delle auto elettriche di Elon Musk ha firmato un memorandum of understanding con le autorita' di Shanghai per la nuova fabbrica, la piu' grande di Tesla fuori dagli Stati Uniti.