Fca: cala la produzione nel semestre, Punto e Mito al capolinea

Dopo quattro anni di continua crescita, nel primo semestre 2018 è in calo del 2,5% la produzione negli stabilimenti italiani di Fca rispetto ai dati record dell'analogo periodo 2017. Lo rileva la consueta indagine della Fim-Cisl, in una nota nella quale ricorda che il 2017 aveva registrato il dato in termini di volumi migliore dal periodo pre-crisi del 2013 con un +76%.

L'effetto del rallentamento riscontrato nell'ultimo trimestre 2017 si è trascinato nei primi sei mesi 2018 - spiega Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim - confermando quella flessione che i dati di vendita hanno già evidenziato. Alcune produzioni continuano a segnare una crescita, in particolare quelle di Fiat Professional-Sevel e dei suv di Melfi, Renegade e 500x. Nelle vetture premium la produzione di Alfa Romeo Stelvio sta crescendo, mentre la situazione produttiva del Polo di Torino continua il rallentamento già riscontrata a fine 2017. Nel secondo semestre Fiat Punto e Alfa Romeo Mito non verranno più prodotte negli stabilimenti di Melfi e Mirafiori.