Con 1,2 mln vendite Mercedes chiude migliore semestre storia

ROMA - Quello appena concluso è stato il semestre di maggiore successo nella storia di Mercedes. Da aprile a giugno 594.528 clienti sono entrati in possesso, nel mondo, la loro nuova auto con la Stella a Tre Punte sul muso (l'incremento è stato dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2017) e se si considerano i primi 6 mesi del 2018 si arriva ad un totale di 1.188.832 immatricolazioni (+3,9%) il valore più alto di sempre per la Casa di Stoccarda. Da gennaio a giugno Mercedes è stato il marchio premium più venduto in diversi mercati, tra cui Germania, Francia, Russia, Svizzera, Portogallo, Corea del Sud, Australia, Stati Uniti e Canada. In particolare il mese di giugno si è chiuso globalmente con 203.783 unità, il secondo mese con le seconde vendite più alte dall'inizio dell'anno. ''Grazie a una straordinaria prestazione di squadra - ha dichiarato Britta Seeger, membro del CdA di Daimler AG con responsabilità per Mercedes-Benz cars marketing & sales - possiamo guardare al semestre di maggior successo nella storia di Mercedes ed abbiamo gettato le basi per un 2018 di successo.



La nuova Classe A ha avuto una grande accoglienza da parte dei mercati e lanceremo nuova Classe C a luglio. Questi due modelli di volume daranno un contributo significativo al successo commerciale di Mercedes nella seconda metà dell'anno''.