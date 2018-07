Primi risultati per nuovo progetto Xplora Seat in Israele

ROMA - Conclusa, a nove mesi dall'avvio,la prima fase del progetto Xplora avviato in Israele da Seat e da Champion Motors Ltd, l'importatore del marchio spagnolo del Gruppo Volkswagen in quel Paese. Xplora ha l'obiettivo di favorire la relazione con start up e attori del settore della mobilità in Israele e identificare progetti innovativi che possano sfociare in nuove soluzioni e modelli di business per Seat. ''Questa prima tappa è stata al contempo entusiasmante e intensa - ha commentato Matthias Rabe, vicepresidente ricerca e sviluppo Seat - abbiamo incontrato oltre 100 aziende analizzandone 40 in profondità e abbiamo deciso di intraprendere con 8 di esse delle prove di concetto. Stiamo studiando con i nostri partner in che modo poter adattare le loro tecnologie alle auto e ai sistemi di Seat, per poter apportare innovazioni reali. La decisione di compiere questo importante passo è mossa da motivazioni strategiche - ha concluso Rabe - poiché ambiamo a essere riconosciuti come impresa tecnologica promotrice della mobilità e non solamente come costruttori di auto''. Il progetto entra ora nella seconda fase, iniziata con la definizione di nuovi Xplorers, tra cui spiccano uno specialista in tema di digital key e cybersicurezza nell'area dello sviluppo tecnico e tecnologico e un esponente del team di business development della neonata Xmoba. Con quest'ultima l'attività degli esperti si concentrerà sull'identificazione di nuove soluzioni di mobilità ed esperienze migliorate per il Cliente in aree quali assistenza alla guida, mobilità intesa come servizio, soluzioni per auto elettriche, cybersicurezza o ancora industria 4.0. ''Applicazioni ottimizzate di hardware - ha spiegato Arantxa Alonso, direttore esecutivo di Xmoba - possono portare valore per migliorare l'esperienza di guida, mentre le nuove soluzioni a livello di software possono essere sfruttare per sviluppare una mobilità migliore. Tra i progetti sottoposti alla prova di concetto come possibili soluzioni di mobilità, ne spicca uno mirato alla sostituzione dei biglietti per i trasporti pubblici con un sistema digitalizzato di riconoscimento del passeggero che permetterebbe di implementare una modalità di tariffazione personalizzata, oltre a fornire ai gestori delle infrastrutture informazioni rilevanti sui modelli di mobilità.



Punta invece al miglioramento dell'esperienza di guida un progetto legato ad una nuova utilizzazione dei vetri dell'auto: Seat sta infatti analizzando un sistema di proiezione laser che consenta di utilizzarli come display. Nel contempo, la Casa automobilistica sta vagliando delle soluzioni legate al sistema di informazione e comunicazione all'interno dell'auto. Si tratta di una tecnologia all'avanguardia che permette di far arrivare il suono direttamente all'udito del conducente o dei passeggeri in maniera diretta e individualizzata. La sua possibile implementazione è attualmente sotto analisi con l'obiettivo di essere integrata nell'auto nel breve periodo. La percorribilità di ciascuno di questi progetti è attualmente oggetto di analisi attraverso prove di concetto e sarà determinata nei prossimi mesi.