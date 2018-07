Preoccupazione in Usa per dazi di Trump sulle auto importate

ROMA - I dazi proposti dal presidente Donald Trump sulle auto d'importazione negli Stati Uniti potrebbero avere un effetto dirompente, comportando un aggravio medio della spesa per le vetture nuove di 5.800 dollari e il rischio della perdita di 200mila posti di lavoro. Lo scrive il quotidiano Detroit News, sottolineando come "la risposta che Trump vuole dare con le tariffe del 25% si riferisce ad una domanda che l'industria dell'auto non ha mai posto". La previsione della perdita di 200mila posti di lavoro, riferita ad un arco temporale di 3 anni, è stata fatta dagli esperti nel caso che i dazi entrino e restino in vigore. Ma - come ribadisce il Detroit News - supponendo che i partner commerciali coinvolti reagiscano a loro volta, il numero dei licenziamenti potrebbe arrivare a 624mila, una previsione che è esattamente contraria alla protezione dell'industria nazionale voluta da Trump.