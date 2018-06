Clienti Usa confermano, è di Kia migliore qualità del mercato

ROMA - Arriva dagli Stati Uniti l'ennesima conferma della fama di qualità che accompagna le vetture Kia. L'ultima edizione del JD Power Initial Quality Study (IQS) ha attribuito al marchio coreano - per la quarta voltaconsecutiva - il primo posto fra tutti i costruttori presenti sul mercato USA. Il rapporto JD Power un vasto campione di automobilisti viene intervistato nei primi 90 giorni di possesso su problemi e altre criticità della vettura acquistata. Nel caso dei clienti Kia americani il numero dei problemi segnalati (72 ogni 100 vetture) è stato il più basso rispetto alla totalità dei brand automobilistici sul mercato americano, premium compresi. Sorento, ammiraglia del segmento suv e Rio, la Kia più diffusa al mondo, sono state confermate leader nella qualità delle rispettive categorie, così come l'originale crossover Soul che per la quarta volta è sul podio nel JD Power Initial Quality Study (IQS) edizione 2018.



Ottimi anche i risultati ottenuti da Optima, Sportage e del minivan Sedona, tutti modelli saldamente al secondo posto della classifica JD Power delle rispettive categorie. ''I risultati 2018 sono una risposta forte e chiara - ha dichiarato Michael Cole, COO ed executive vicepresidente di Kia Motors America - Un'affermazione che vede Kia vittoriosa per quattro anni consecutivi, più di qualsiasi altro costruttore, nella classifica che misura la qualità di tutti i brand all'interno del settore automotive. Un primato che non lascia dubbi sulla qualità e sul livello di eccellenza raggiunto da Kia come costruttore globale''.