Bosch Italia positiva sul 2018 grazie all'high tech

MILANO - Per il 2018 Bosch, azienda leader di tecnologie e servizi, si attende anche nel nostro Paese un'ulteriore crescita complessiva, ma - lo ha precisato oggi a Milano durante un incontro con la stampa Gerhard Dambach, CEO di Bosch Italia - ''molto dipenderà dall'andamento dell'economia italiana e dalla ripresa dei consumi. Attualmente il settore Industrial Technology sta registrando una performance particolarmente positiva. L'azienda, inoltre, sta intensificando l'offerta di prodotti e servizi innovativi con elevato contenuto tecnologico con un'ampia selezione di soluzioni connesse compatibili con l'Internet of Things - IoT''. Nella stessa sede Dambach ha ricordato come nel 2017 Bosch abbia conseguito in Italia un fatturato di 2,5 miliardi di euro, registrando una variazione percentuale positiva di circa il 6% rispetto all'anno precedente, in linea con quanto realizzato dal Gruppo Bosch a livello mondo. ''Il 2017 è stato un anno positivo - hai commentato Dambach - e siamo soddisfatti dei risultati raggiunti confermando il trend di crescita dell'esercizio precedente''. A oggi, Bosch si sta concentrando principalmente su sfide cruciali quali la crescita della popolazione, l'urbanizzazione e il cambiamento climatico.



Nessun'altra azienda offre tante soluzioni connesse quanto Bosch, in ambiti che vanno dalla smart mobility, all'Industry 4.0, dalla smart-city, alla casa intelligente. Per il settore Mobility Solutions il 2017 è stato un anno positivo in cui ha dato ancora una volta un considerevole apporto ai risultati, grazie anche all'andamento favorevole del mercato. Il settore raggruppa il business legato a componenti e tecnologie forniti alle Case automobilistiche e motociclistiche, quello relativo a ricambi e attrezzature per officine, nonché i servizi legati alla mobilità del settore automotive. Da sottolineare l'intensificarsi delle iniziative e attività rivolte ai Servizi per la Mobilità, mercato in crescita nel quale Bosch vuole giocare un ruolo significativo. Si segnala anche un incremento nelle vendite per la divisione Automotive Aftermarket e il rafforzamento della strategia a sostegno dei programmi per le officine Bosch Car Service e AutoCrew. Per il settore di business Industrial Technology il 2017 ha rappresentato un anno decisamente positivo. Bosch Rexroth, società del Gruppo fornitrice di applicazioni e sistemi per l'industria ha sfruttato una maggiore focalizzazione sui mercati chiave, anticipando le tendenze tecnologiche attuali che hanno contribuito a una crescita del fatturato. L'impiego sempre più importante nel mercato industriale di tecnologie ibride ed elettriche ha trainato la crescita, soprattutto nella componentistica dei controlli e azionamenti elettrici. L'aumento più importante si è registrato nel comparto della tecnologia idraulica mobile. Il mercato delle macchine per costruzioni è in costante sviluppo, così come l'interesse verso l'impiego dell'elettronica a supporto della tecnologia idraulica anche nell'agricoltura. Bosch Rexroth continua a lavorare sulle innovazioni per soluzioni e industria connessa. Nel 2017 il settore Consumer Goods è rimasto stabile. Per la divisione Elettroutensili l'esercizio si è concluso con una buona crescita nell'ambito professionale, grazie a nuovi prodotti connessi, mentre la parte DIY ha subito un lieve rallentamento. Per quanto riguarda la divisione Elettrodomestici è da sottolineare un aumento significativo del fatturato. Il settore Energy and Building Technology ha registrato un risultato positivo nel 2017. La divisione Building Technologies, che opera nei sistemi di sicurezza e propone prodotti e servizi integrati per l'efficienza energetica (dalla progettazione alla realizzazione e gestione chiavi in mano) ha aumentato il proprio fatturato cogliendo le opportunità del mercato di riferimento sia nel settore privato sia in quello pubblico. La divisione Termotecnica ha chiuso il 2017 in forte crescita, rispetto all'anno precedente già molto positivo, conquistando nuove quote di mercato.