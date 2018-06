Bosch è ottimista su futuro stabilimento diesel di Bari

MILANO - Bosch guarda con ottimismo al futuro del proprio stabilimento di Bari, dove la produzione è attualmente dedicata alle pompe diesel destinate agli impianti Common Rail. ''Abbiamo affrontato lo scorso anno il problema di una possibile situazione critica in questa fabbrica - ha detto oggi Gerhard Dambach, CEO di Bosch Italia, a margine della conferenza annuale sui risultati del Gruppo nel nostro Paese - ed ora possiamo affrontare anche eventuali rallentamenti del mercato con l'orizzonte di 5 anni''. Dambach ha spiegato che lo scorso anno, di fronte alla volontà del Gruppo di avviare due nuove linee per le pompe ad alta pressione CP4, erano in gara due fabbriche di Bosch, una in Germania e una nella Repubblica Ceca. ''Come Bosch Italia abbiamo proposto alla Casa madre il fatto che Bari è una fabbrica molto moderna, che ha vinto tutti i premi che poteva vincere. E che ha qualità, competenza e una forza lavoro molto giovane, con età media 30-35 anni''. Attraverso incontri costruttivi con il sindacato prima e con il ministero poi, Bosch Italia ''ha potuto aggiungere a questi valori la flessibilità. E abbiamo ottenuto nel 2017 le due nuove linee di fabbricazione''. Dambach nel sottolineare una visione positiva sul futuro di Bari, ha detto che ''l'azienda sta comunque osservando cosa succederà per il motori Diesel, che restano una soluzione ideale per l'ambiente e che soffrono di un problema d'immagine''. E se le criticità dovessero comunque evidenziarsi lo stabilimento potrà aggiungere nuove attività: ''Stiamo discutendo con Bosch l'arrivo di un altro prodotto a Bari. Per partire con una nuova linea servono due anni - ha concluso Dambach - e all'orizzonte del 2022 abbiamo il tempo che serve''.