Psa introduce quarto turno di lavoro in impianto Rennes

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - In attesa dell'avvio della produzione del nuovo suv Citroen C5 Aircross e per sostenere la domanda di mercato del suv Peugeot 5008 (90mila unità dal lancio nel 2017), il gruppo Psa ha deciso di introdurre un quarto turno di lavoro nel sito di Rennes. Complessivamente saranno assunte 350 persone, di cui 50 con contratto interinale a tempo indeterminato e 10 con contratto a tempo indeterminato tradizionale, nei diversi settori della produzione: operai, manovratori, addetti alla manutenzione, meccanici del settore auto e capisquadra.



Questo nuovo turno, che sarà operativo a partire da dicembre, lavorerà in base al regime 'VSD' - venerdì, sabato, domenica - le cui modalità saranno discusse con le organizzazioni sindacali, secondo il principio di co-costruzione adottato con le parti sociali. (ANSA).