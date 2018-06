Jeep Cherokee ha la sua nuova 'casa' a Belvidere in Illinois

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Jeep Cherokee, uno dei modelli di punta della marca del Gruppo FCA, ha una nuova 'casa'. Da inizio giugno è infatti iniziata la produzione di questo suv nello stabilimento di Belvidere, in Illinois, a circa 60 miglia da Chicago. Per ribattezzare le linee di fabbricazione FCA US ha investito circa 350milioni di dollari, quale parte di un piano di riorganizzazione delle unità nel Nord America che prevede per interventi in 5 stabilimenti (tutti classificati World Class Manufacturing) un totale di 2,5 miliardi di spesa e la creazione di 1.700 nuovi posti di lavoro. Jeep Cherokee veniva fino ad aprile prodotta a Toledo, dove era sbarcata nel giugno 2013 al momento del suo debutto. Ora la fabbrica di Toledo è stata dedicata alla nuova generazione della Wrangler. (ANSA)