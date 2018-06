Daimler taglia utili, è la prima a mettere in conto dazi

Daimler ha tagliato le sue aspettative sugli utili di quest'anno a un livello lievemente inferiore a quanto realizzato nel 2017, diventando la prima compagnia di alto profilo a incamerare nel suo bilancio l'impatto della guerra commerciale innescata da Donald Trump. Le azioni del gruppo tedesco che produce auto di lusso sono in calo del 4,57% alla Borsa di Francoforte, trascinando al ribasso i principali rivali, da Volkswagen (-2,59%) a Bmw (-3%).



L'impatto dei dazi non ha a che vedere con l'export europeo verso gli Usa, ma con l'export verso la Cina di automobili delle case tedesche prodotte negli Usa, danneggiato dai dazi che Pechino ha deciso in risposta alle misure della Casa Bianca.

L'altro dato negativo che pesa sulle prospettive future di Daimler è il dieselgate. Sono 774.000 le auto diesel in Europa, di cui 238.000 in Germania, coinvolte dal richiamo per un sistema di emissione dei gas di scarico non conforme alle norme.