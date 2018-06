Anfibio italiano arruolato dal corpo americano dei Marines

La Iveco Defence Vehicles, società del Gruppo CNH Industrial, si è aggiudicata un'importante commessa con l'esercito americano: fornira al corpo dei Marines il progetto, i componenti fondamentali e i servizi della sua piattaforma anfibia protetta 8x8. Nella nota che ne ha dato notizia, si specifica che l'accordo contrattuale prevede un appalto di 400 milioni di dollari statunitensi, al cambio poco più di 346 milioni di euro "per i primi quattro anni, per supportare BAE Systems nell'ambito di un contratto siglato con il Corpo dei Marines" per la produzione della prossima generazione del veicolo da combattimento anfibio (Amphibious Combat Vehicles). L'appalto iniziale prevede la consegna di 30 veicoli, con una serie di opzioni per un totale di 204 mezzi. Equipaggiato con un motore a sei cilindri da 700 Cv, l'ACV è mezzo blindato a 8 ruote motrici, in grado di muoversi in acqua, navigando anche nell'Oceano aperto. Più potente rispetto a proposte analoghe sul mercato oggi, può ospitare 13 passeggeri, in aggiunta ai tre persone sistemati in posti guida. Sono già stati consegnati 16 prototipi del mezzo militare al corpo statunitense nel corso del 2017 per i test di navigabilita, mobilità terrestre, capacità di trasporto, di carico utile e protezione, che da Iveco sottolineano essere stati superati brillantemente. "Questo contratto rappresenta una pietra miliare nella trasformazione di Iveco Defence Vehicles in un player globale - ha dichiarato Vincenzo Giannelli, presidente e CEO di Iveco Defence Vehicles - Attraverso la partnership con BAE Systems in questo programma, il nostro know-how e la nostra eccellenza tecnica sono stati riconosciuti e vengono ora posti al servizio dei Marines degli Stati Uniti. È per noi un privilegio contribuire a realizzare il futuro dei loro mezzi anfibi da combattimento".(ANSA).