Gruppo Renault investe oltre 1 mld per l'elettrico in Francia

ROMA - Il Gruppo Renault accelera lo sviluppo del suo piano strategico Drive The Future con investimenti di oltre un miliardo di euro per lo sviluppo e la produzione di veicoli elettrici in Francia. Con l'obiettivo di consolidare la leadership francese sul mercato in crescita dei veicoli elettrici, il gruppo Renault prevede di introdurre a Douai una nuova piattaforma elettrica dell'Alleanza per creare un secondo sito produttivo Renault di veicoli elettrici; raddoppiare la capacità produttiva di Zoe e lanciare la nuova Zoe presso lo stabilimento di Flins, unico sito produttivo di Zoe nel mondo; triplicare la capacità di produzione di motori elettrici a Cléon e introdurre il motore elettrico di nuova generazione a partire dal 2021; effettuare investimenti a Maubeuge per la produzione della prossima generazione della famiglia Kangoo, tra cui il veicolo commerciale elettrico Kangoo Z.E. ''L'accelerazione degli investimenti che effettuiamo in Francia sui veicoli elettrici consentirà di migliorare la competitività e l'attrattività dei siti industriali francesi - ha dichiaro il ceo di Renault, Carlos Ghosn -. Nell'ambito del piano strategico Drive The Future e insieme all'Alleanza, il Gruppo si dà i mezzi per mantenere la leadership sul mercato dei veicoli elettrici e per continuare a sviluppare nuove soluzioni di mobilità sostenibile per tutti''.



Su un mercato elettrico ad alto potenziale, l'Alleanza è leader mondiale dei veicoli elettrici e il Gruppo Renault si attesta come leader in Europa. Renault registra un aumento delle vendite di veicoli elettrici del 38% in Europa, con un incremento del 44% delle immatricolazioni di Zoe e una quota di mercato pari al 23,8% nel 2017. La Casa della Losanga prevede di assumere 5.000 dipendenti con contratto a tempo indeterminato in Francia tra il 2017 e il 2019 e di dedicare 235 milioni di euro alla formazione nello stesso periodo.