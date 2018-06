Veicoli industriali, +2,1% immatricolazioni a maggio

ROMA - A maggio si registra un incrementi delle immatricolazioni dei veicoli industriali. È quanto emerge da una analisi condotta dal Centro Studi e Statistiche dell'Unrae (Unione nazionale rappresentanti veicoli esteri), sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Nel dettaglio, si è verificato nel quinto mese dell'anno un rialzo delle vendite dei veicoli con massa totale a terra superiore alle 3,5t del 2,1% rispetto a quelle registrate nel mese di maggio 2017 (2.120 unità contro 2.076). Il dato consolidato dei primi cinque mesi del 2018 si attesta sul +15,6% rispetto ai primi cinque mesi del 2017 (11.480 unità contro 9.928). Nel comparto dei veicoli pesanti con massa totale a terra uguale o superiore a 16t si è registrato un incremento dell'1,7% nel maggio 2018 rispetto allo stesso mese del 2017 (1.672 unità contro 1.644). Nel consolidato dei primi cinque mesi del 2018, invece, l'incremento è stato del 18,1% (9.495 unità immatricolate contro 8.041). ''I dati - ha commentato Franco Fenoglio, presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae - ci indicano chiaramente che, finito il periodo di incentivazione, le immatricolazioni sono cadute in maggio rispetto al precedente mese di aprile. Tuttavia è sensazione comune che, nonostante la riconferma degli incentivi per l'anno in corso, il mercato cominci a scontare l'incertezza del clima politico. Attendiamo comunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale di riparto delle risorse per investimenti 2018, affinché le aziende di trasporto possano cominciare a presentare le domande relative''. ''Abbiamo sentito - ha sottolineato Fenoglio - il ministro Toninelli dichiarare che i progetti nel settore saranno valutati in base al rapporto costi/benefici. A questo proposito vorremmo ricordare a tutti che la mancanza di indicazioni certe sugli sviluppi che potranno riguardare il settore dei trasporti rischia di bloccare qualsiasi volontà di avviare progetti di sviluppo, con conseguenti difficoltà per le aziende''.