Sono ordinabili auto Opel con motori omologati Euro 6d-Temp

Sono già ordinabili i diversi modelli della gamma Opel dotati delle motorizzazioni omologate Euro 6d-Temp che la Casa tedesca ha messo a disposizione della propria clientela (si tratta di 79 nuove motorizzazioni) in anticipo di 14 mesi rispetto all'entrata in vigore delle nuove norme europee in materia di emissioni, che includono la misura nell'uso reale quotidiano (RDE) ottenuta con test sulle strade pubbliche, previste per il settembre 2019. Come specifica Opel, questa importante novità riguarda tutti i modelli - da Adam a Zafira - che verranno prodotti a partire dal mese di agosto e che rientreranno dunque nel Model Year 2019. L'intera gamma Opel - che comprende dunque Adam, Karl e Corsa, Astra, Cascada e Insignia, Mokka X, Crossland X, Grandland X e Zafira - è dunque disponibile con propulsori benzina, GPL Tech e diesel tutti conformi ai requisiti della norma Euro 6d-Temp. ''Il rapido passaggio di Opel alla norma Euro 6d-TEMP rientra nella nostra volontà di assumere un ruolo guida nella riduzione delle emissioni automobilistiche - ha dichiarato Christian Mueller, managing director engineering di Opel - I prossimi passi prevedono quattro modelli elettrici entro il 2020, tra cui la prossima generazione di Corsa in versione elettrica a batteria e Grandland X che sarà il nostro primo ibrido plug-in. Entro il 2024 la gamma sarà totalmente elettrificata, con una versione ibrida o elettrica a batteria di ogni modello''.