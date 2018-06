Mercedes punta su pmi, rinnovato accordo con Confartigianato

ROMA - Mercedes Vans rinnova la partnership con Confartigianto, rete europea di rappresentanza ed erogazione di servizi all'artigianato e alle piccole imprese. In occasione della presentazione alla stampa del nuovo Sprinter, la divisione Van della casa di Stoccarda ha annunciato il rinnovo della vicinanza al mondo creativo delle piccole e medie imprese, eccellenza del made in Italy riconosciuto in tutto il mondo. Punto di partenza di questo connubio è il progetto 'Artigenio Excellence 4.0' che si sviluppa attraverso due fasi.



La prima, con la realizzazione di una web series che racconta il mondo delle eccellenze dell'artigianato made in Italy. A bordo dei van della Stella, Nicolò De Devitiis, 'Iena' e presentatore tv, e Paolo Manfredi, responsabile delle strategie digitali di Confartigianato Imprese ed esperto di nuovo artigianato, hanno girato il Paese per scoprire le cinque realtà artigianali più interessanti, capaci di innovarsi e adottare soluzione organizzative e produttive all'avanguardia, senza perdere la propria dimensione. Nella seconda fase, da giugno a settembre, le cinque aziende selezionate, racconteranno il proprio business attraverso un roadshow nelle principali città italiane.



Nell'ambito di questo progetto comune, Mercedes-Benz e Confartigianato promuoveranno incontri focalizzati sul futuro dell'artigianato, del lavoro e di come le tecnologie digitali rappresentino l'elemento di passaggio all'Industria 4.0. La passata edizione è stata vinta da Alberto Gariboldi, padre del 'coltello rototraslante' che consiste in un innovativo sistema per l'apertura, la chiusura e il blocco per coltelli e utensili serramanico. L'accordo tra la divisione Van del brand della Stella e Confartigianato continua anche con una serie di vantaggi commerciali all'acquisto di prodotti della casa di Stoccarda per i soci della rete imprenditoriale.