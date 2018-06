General Motors e Honda firmano un accordo per batterie EV

ROMA - General Motors e Honda hanno firmato un accordo che prevede una nuova collaborazione tra le due aziende nell'ambito della chimica delle batterie, così da accelerare lo sviluppo e l'arrivo sul mercato di modelli 100% elettrici di nuova generazione, destinati in particolare al mercato americano. Come specifica una nota emessa congiuntamente da GM e Honda l'attività di cooperazione si svolgerà nell'ambito delle batterie di nuova generazione del colosso di Detroit, che fornirà i moduli alla Casa nipponica così da equipaggiare distinti modelli elettrici dei due Gruppi. ''Questo nuovo accordo pluriennale con Honda - ha detto Mark Reuss, executive vice president global product development, purchasing and supply chain di GM - dimostra ulteriormente la capacità di General Motors di innovare in direzione di un'offerta elettrica redditizia. I decenni di esperienza di elettrificazione di GM e gli investimenti strategici negli EV, insieme all'impegno di Honda nel miglioramento della mobilità, si tradurranno in migliori soluzioni per i nostri clienti e progressi nella nostra visione a zero emissioni''. GM e Honda vantano un consolidato rapporto di collaborazione nel settore dell'elettrificazione, avendo già formato un JV per produrre assieme dal 2020 sistemi di propulsione a celle di combustibile alimentate ad idrogeno.