Seat, maggio record: mese mai così bene dal 2000

ROMA - A maggio, Seat ha stabilito un nuovo record di vendite.



Le consegne globali del marchio sono cresciute del 15,5% nell'ultimo mese, raggiungendo la quota di 49.200 auto (42.600 nel 2017). Questa cifra supera il precedente record di 48.400 unità, risalente all'anno 2000.



Anche le vendite totali dei primi cinque mesi dell'anno hanno registrato un volume record: con 238.500 unità vendute in tutto il mondo (+18,5% rispetto alle 201.300 dello stesso periodo del 2017), Seat ha segnato il risultato più alto della sua storia, superando anche in questo caso il precedente record del 2000, pari a 229.600 auto.



La tendenza al rialzo che Seat sta dimostrando quest'anno è dovuta alla crescita delle vendite nei suoi principali mercati, a cominciare dalla Spagna, con 50.400 auto vendute da gennaio a maggio (+14,3% rispetto al 2017). Seat guida i risultati di vendita del Paese con ampio margine rispetto ai competitor e Leon e Ibiza si confermano i due modelli più venduti. In Germania la crescita è ancora maggiore (+19,3%), con 46.100 unità vendute, mentre nel Regno Unito le vendite crescono del 19,5%, con 29.400 auto. Anche in Francia (12.500 unità vendute, +14,8% rispetto al 2017) e Italia le vendite crescono notevolmente.



Nel nostro Paese, nello specifico, dall'inizio dell'anno Seat ha registrato 10.546 unità immatricolate, totalizzando una crescita del 30,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel solo mese di maggio, Seat ha segnato una crescita del +27% rispetto allo stesso mese del 2017.