Fca: Krafcik (Google), partnership solida e di successo

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Il rafforzamento della collaborazione tra Waymo, divisione di Alphabet-Google per lo sviluppo della guida autonoma, e il Gruppo Fca, che prevede di aggiungere 62mila monovolume Chrysler Pacifica Hybryd alla flotta della società californiana, testimonia la solidità e il successo della partnership tra le due aziende. Lo ha detto l'ad di Waymo, John Krafcik.



Krafcik ha raccontato che la presentazione del piano industriale di Fca a Balocco (Vercelli) ha segnato anche il debutto in Europa della movolume Pacifica equipaggiate con il sistema di guida autonoma di Waymo. Fca e Waymo hanno annunciato che avvieranno discussioni in merito all'impiego, anche mediante una possibile concessione di licenze, della tecnologia di guida autonoma Waymo in un veicolo prodotto da Fca e disponibile al consumatore. "Per una guida autonoma a livello 5, il massimo raggiungibile, ci vorranno decenni", ha sottolineato Krafcik.(ANSA).