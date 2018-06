Per non scontrarsi con Trump PSA sospende le attività in Iran

ROMA - Il gruppo automobilistico PSA ha annunciato la sospensione delle sue attività in Iran, nella speranza di negoziare una deroga dal 'blocco' decretato dal presidente Usa Trump e che scatterà il prossimo 6 agosto a seguito del ritiro americano dell'accordo nucleare tra le grandi potenze e l'Iran (JCPOA). Con questa azione il Gruppo francese, che opera da tempo in Iran attraverso il marchio Peugeot, punta a minimizzare l'impatto di un eventuale ritiro da un Paese che è ancora il suo secondo più grande mercato globale in volume, prima della Cina. Evitando le contro-sanzioni americane per chi non si allineerà con il blocco nei confronti dell'Iran - spiega il sito francese Autoactu.com - PSA potrà azzerare l'impatto sulla controllata Faurecia, una grande azienda di componentistica che svolge il 20% della sua attività negli Stati Uniti impiegando più di 20mila dipendenti. Con il sostegno del Governo francese, il Gruppo PSA è in contatto con le autorità statunitensi per prendere in considerazione una deroga, per non uscire da un mercato che vale oltre il 12% delle vendite del Gruppo e in particolare il 21% di Peugeot. Dei 444 000 veicoli venduti in Iran lo scorso anno, i modelli 206 (176.000) e 405 (267.000) sono stati forniti come kit e per essere costruiti su licenza dal partner locale Iran Khodro. ''Questo contesto non modifica gli obiettivi generali del piano push to pass, né gli attuali orientamenti finanziari'' ha ribadito il Gruppo in un comunicato, anche se le ambizioni per l'anno in corso e i successivi erano importanti. Nel corso del 2018 è iniziata la produzione locale della Peugeot 2008 e i modelli 301 e 208 erano stati avviati a prendere gradualmente il posto delle vecchie 206 e 405. Anche Citroen aveva ripreso nel 2016 il suo rapporto con il partner iraniano Saipa con l'obiettivo di produrre attraverso una joint venture paritetica, la nuova C3 a partire da quest'anno.