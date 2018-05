Psa rafforza capacità produttive suv in Europa

ROMA - Il successo dell'offensiva suv dei 5 marchi del gruppo Psa, che hanno totalizzato 250mila immatricolazioni solo nel primo trimestre dell'anno e che è stato accompagnato dal lancio di 11 modelli differenti, ha portato il gruppo francese alla decisione di rafforzare le capacità produttive in Europa per rispondere alla domanda commerciale. Nell'ambito di questa strategia, Psa sta utilizzando tutte le risorse e i mezzi economici a disposizione: tra le iniziative messe in campo il via della produzione di Citroën C5 Aircross a Rennes (Francia) assieme a quella di Peugeot 5008; una volta raggiunto il livello di saturazione della capacità produttiva del sito di Rennes, Peugeot 5008 sarà fabbricato anche a Sochaux (Francia), sito che completerà la produzione diPeugeot 3008eOpel Grandland Xda marzo 2019.



Parallelamente, raggiunta la saturazione della capacità produttiva del sito di Sochaux, Opel Grandland X sarà progressivamente assemblata in Germania, a Eisenach, a partire dalla metà del 2019. L'assegnazione dei carichi di produzione, resa possibile dai piani di performance, rispetterà gli impegni sanciti dall'accordo 'Nuovo piano per la Crescita' sottoscritto nel luglio 2016 da 5 organizzazioni sindacali su 6, e manterrà la produzione in Francia per milioni di veicoli. Questo schema tiene conto anche degli accordi negoziati con i sindacati tedeschi nell'ambito del piano di performance Opel/Vauxhall.



Attualmente il gruppo conta 17 centri di produzione veicoli in Europa, situati in 9 Paesi.