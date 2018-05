Raggiunti da Mazda 50 milioni veicoli prodotti in Giappone

ROMA - Dopo 86 anni e 7 mesi di attività, la Mazda ha raggiunto i 50 milioni di veicoli prodotti in Giappone. Per il Costruttore di Hiroshima, che sfornò il suo primo mezzo nel 1931, lo storico traguardo è stato raggiunto il 15 maggio ed è stato festeggiato oggi con una cerimonia presso lo stabilimento di Hofu, sito nella prefettura di Yamaguchi.



La Casa nipponica, entro il 2024 punta ad assemblare 2 milioni di veicoli l'anno e nel 2018 ambisce a vendere 1,66 milioni di auto. "Guardando avanti - ha detto Masamichi Kogai, presidente e CEO dell'azienda - Mazda continuerà a costruire una forte identità di marca attraverso varie iniziative. I nostri impianti di Hofu e Hiroshima continueranno a evolversi e a fornire tecnologia e conoscenze per le fabbriche d'Oltreoceano".