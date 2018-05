Locauto, bilancio 2017 in crescita per società autonoleggio

ROMA - Locauto Rent continua a crescere. Nel 2017 la società italiana di autonoleggio ha avuto un incremento di fatturato di quasi il triplo rispetto all'andamento del mercato.



Il bilancio dello scorso anno, approvato nelle scorse settimane dall'assemblea degli azionisti, fa segnare per l'ennesimo anno consecutivo un incremento dei ricavi nettamente superiore a quello del mercato. I numeri dunque attestano la bontà del piano industriale, che coniuga crescita, solidità e stabilità nel tempo.



Il fatturato ha fatto segnare un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente, a fronte di un mercato che ha fatto segnare un +3%. Locauto dunque conferma il proprio trend di crescita a tassi superiori del mercato, e consolida la market share sulla scena competitiva nazionale.



Il 2017 è stato un anno positivo, non soltanto per quanto riguarda l'incremento dei ricavi, ma anche dal punto di vista del consolidamento delle strutture operative, dell'aumento degli addetti e delle aperture di diversi nuovi uffici di noleggio, in particolare lungo le direttrici dell'alta velocità ferroviaria.



Non da ultimo, ha contribuito il lancio della linea di noleggio veicoli commerciali.