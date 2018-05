Mercedes avvierà produzione auto elettrica in Francia

ROMA - Mercedes-Benz prosegue la propria offensiva elettrica ampliando la catena produttiva destinata alla realizzazione di veicoli a zero emissioni in Europa. Nell'ambito di questa strategia, lo stabilimento francese di Hambach produrrà infatti un'auto elettrica compatta Mercedes-Benz firmata EQ, il nuovo brand di prodotti e tecnologie. ''Con l'inaugurazione dello stabilimento smart di Hambach, avvenuta 20 anni fa, abbiamo avviato un progetto esemplare di collaborazione tra Francia e Germania. Ora ci apprestiamo a compiere il passo successivo e, per la prima volta nella nostra storia ultracentenaria, la produzione Mercedes-Benz avverrà sul territorio francese. Con la produzione del modello compatto EQ ad Hambach, portiamo avanti la nostra offensiva elettrica'', ha dichiarato Dieter Zetsche, chairman del board of management di Daimler AG e responsabile Mercedes-Benz Cars, dopo un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo.



Entro il 2022, Mercedes-Benz Cars intende lanciare sul mercato oltre dieci vetture elettriche, distribuite in tutti i segmenti: da smart alle suv. L'azienda ritiene che, entro il 2025, la quota di modelli elettrici rispetto alle vendite complessive di Mercedes-Benz sarà compresa tra il 15 ed il 25%.



A partire dal 2020, il marchio smart offrirà esclusivamente vetture elettriche sia in Europa che negli Stati Uniti, diventando così la prima casa automobilistica del mondo a convertirsi completamente dai motori a combustione interna a quelli elettrici.