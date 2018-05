In Usa Kia è marca non di lusso che crea maggiore fiducia

ROMA - Kia, assieme a Chevrolet e GMC, è il marchio automobilistico 'non di lusso' che crea maggiore fiducia nel consumatore. Questa nomina arriva, per il secondo anno consecutivo, dalla indagine Trusted Automotive Brands Study (TABS) realizzato da AMCI Global e relativo al mercato degli Stati Uniti. Nella categoria 'lusso' i tre brand a dominare l'indagine realizzata su un campione di 2.500 automobilisti, proprietari di vetture di 34 marchi diversi, sono invece stati Genesis (il brand premium che, come Kia, fa parte del Gruppo Hyundai), Infiniti e Tesla. AMCI Global anche per il 2018 ha valutato le marche automobilistiche che più sono cresciute a livello di fiducia: tra i brand non di lusso si sono piazzate Chevrolet, Honda e Volkswagen mentre fra quelle 'luxury' gli intervistati hanno premiato il salto in avanti di Acura, Infiniti e Mercedes.