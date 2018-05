Con Citroen C5 Aircross l'ibrido sfiderà i costi del Diesel

ROMA - "Abbiamo scelto in Europa di puntare dal 2020 sull'ibrido per abbassare le emissioni e proporre un costo di possesso del veicolo vicino a quello dei modelli Diesel", lo ha detto Pierre Monferrini, responsabile del lancio di nuovi prodotti di Citroen, a margine della presentazione della Nuova C5 Aircross. Non è stato chiarito se l'ibrida plug-in sarà proposta in variante a due o a quattro ruote motrici. Quest'ultima, in Cina viene proposta con 300 Cv. "In Europa la nostra priorità è affrontare la transizione energetica, per questo - ha ribadito - realizzeremo una versione ibrida a benzina della C5 Aircross che offrirà un total cost of ownership (costi di utilizzo, gomme, servizi, ndr) comparabile a quello della Diesel". Durante la presentazione del modello, Linda Jackson, Ceo di Citroen, ha chiarito che il "C5 Aircross sarà venduto in 92 Paesi del mondo. Completa la gamma, recentemente rinnovata, e rappresenta il nostro nuovo modello di punta, un elemento chiave per la crescita internazionale del brand. E' uno dei due Suv del 'core model' che nel 2021 si articolerà su otto proposte". Su precisa domanda, ha poi chiarito che al momento il Double Chevron non ha in programma un Suv di segmento A.