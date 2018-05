Anfia, +41,7% mercato autocarri in aprile grazie a incentivi

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Nel mese di aprile sono stati rilasciati 2.591 i libretti di circolazione di nuovi autocarri (+41,7% rispetto a aprile 2017) e 2.059 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, con peso totale a terra (ptt) superiore a 3.500 kg (+5,6%), suddivisi in 132 rimorchi (+21,1%) e 1.927 semirimorchi (+4,7%). Il mercato autocarri mostra quindi nuovamente un rialzo a doppia cifra, dopo la crescita contenuta registrata a marzo (+0,5%). I dati sono dell'Anfia.



Sia per gli autocarri sia per i veicoli trainati si mantiene un trend positivo, con un incremento a doppia cifra, nei primi 4 mesi del 2018, con 9.560 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 15,3% in più dell'analogo periodo del 2017, e 7.022 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+10,9%).



Il buon risultato del mese e, soprattutto, del quadrimestre deriva anche dal sostegno degli incentivi agli investimenti delle imprese di autotrasporto 2017, conclusi il 15 aprile scorso. Per scongiurare un arresto del mercato, l'Anfia auspica che "il prossimo governo possa pubblicare il prima possibile il Decreto investimenti 2018, incrementando la spinta a favore dei carburanti alternativi". Il mercato degli autocarri alimentati a gas naturale liquefatto risulta in forte crescita e, nei primi quattro mesi del 2018, le immatricolazioni crescono del 110%, superando quota 500 unità. Oltre a rappresentare l'84% del totale degli autocarri a metano, gli autocarri con alimentazione Gnl rappresentano il 5,4% del mercato totale degli autocarri (era il 3% nel primo quadrimestre 2017).(ANSA).