Rimorchi, +10,4% immatricolazioni nel primo quadrimestre

ROMA - Aumentano nel primo quadrimestre dell'anno le immatricolazioni di rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore alle 3,5t. È quanto emerge dai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed elaborati dal Centro Studi e Statistiche Unrae secondo il quale l'incremento registrato è stato del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2017, con 7.130 unità immatricolate contro 6.457.



''Continuiamo ad essere moderatamente ottimisti circa l'andamento del mercato - afferma Sandro Mantella, coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di Unrae, l'Associazione delle Case Estere - anche tenendo conto del fatto che il decreto per gli investimenti relativo al 2018 è stato firmato e dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro la fine di questo mese, riaprendo così i termini per la presentazione delle domande''. ''Attendiamo nel frattempo - conclude Sandro Mantella - di conoscere quale sarà il futuro della politica dei trasporti su gomma in Italia, nella speranza che chi la dovrà impostare abbia a cuore lo sviluppo di questo settore strategico dell'economia e si preoccupi di garantirne una evoluzione equilibrata, in sintonia con la necessità che le merci possano comunque raggiungere i mercati di destinazione senza difficoltà e in un clima di corretta competitività''.