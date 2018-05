PSA al lavoro con Ecole Centrale Nantes su motori 'virtuali'

ROMA - Il Gruppo PSA e l'Ecole Centrale di Nantes - l'università di ingegneria fondata nel 1919 - hanno annunciato una collaborazione della durata di 5 anni nel settore della ricerca & sviluppo per ottimizzare il processo di progettazione dei gruppi motopropulsori dei futuri veicoli dei vari brand di PSA.



Il progetto riguarda tutti i motori termici destinati ai veicoli ibridi e potrebbe riguardare anche, in base alle opportunità, anche quelli veicoli elettrici. Questo partenariato, spiega la nota dell'azienda, punta ad accelerare l'impiego della simulazione digitale nella progettazione, nello sviluppo e nella messa a punto dei motori e dei cambi, aumentando la capacità predittiva dei modelli virtuali utilizzati. Teoricamente un motore sviluppato da PSA e da l'Ecole Centrale potrebbe essere completato senza bisogno della realizzazione di prototipi e delle fasi di prova in laboratorio, ma solo mediante test virtuali. Il ricorso alla simulazione digitale permette di ridurre il tempo di sviluppo grazie alla rapidità di realizzazione dei modelli virtuali rispetto alla costruzione dei prototipi.



Inoltre i costi sono inferiori rispetto alla prototipazione reale che richiede costi di attrezzature elevati. L'obiettivo del progetto è ridurre di oltre il 70% la quantità di prototipi necessari rispetto a un approccio classico, il tutto con una migliore qualità in quanto le simulazioni al computer permettono di coprire un maggior numero di scenari di utilizzo da parte dei clienti finali. L'Ecole Centrale de Nantes dispone delle competenze di simulazione e sperimentazione all'interno della stessa equipe, con ricercatori esperti di modellazione e straordinari mezzi sperimentali, come i banchi prova di motori e veicoli collegati ad un supercalcolatore, il più potente disponibile in un sito universitario. L'equipe costituita da una decina di persone concentrerà i suoi lavori nella modellazione digitale dei motori benzina, la calibrazione automatica 'intelligente' per ridurre la durata dei test e la progettazione di motopropulsori elettrici.