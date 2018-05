Volkswagen come Opel, cancella presenza a Salone Parigi

ROMA - Dopo l'annuncio dei giorni scorsi di Opel, anche Volkswagen ha ufficializzato la rinuncia alla partecipazione al prossimo Salone dell'Automobile di Parigi, previsto per il 4 ottobre.

Come riferisce il sito francese Autoactu, questa ennesima cancellazione - che porta a nove le marche assenti al Mondial de l'Auto 2018 - potrebbe provocare un effetto domino sulle altre marche che non hanno ancora definito il contratto di partecipazione. Al momento dunque sul palcoscenico parigino non si presenteranno Opel, Ford, Volvo, Nissan, Mazda, Infiniti, Mitsubishi e Subaru, oltre all'ultima aggiunta Volkswagen.



Tuttavia - sottolinea Autoactu - il Gruppo tedesco porterà al palazzo delle esposizioni di Porte de Versailles le marche Audi, Porsche, Seat e Skoda e non esclude di essere presente all'esterno del Salone con attività di test, compresa la gamma suv.