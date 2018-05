Per mercato Cina +11%, raddoppiano veicoli elettrici ma ancora pochi

ROMA - Il mercato cinese dell'automobile è cresciuto in aprile ad un tasso superiore dei primi mesi dell'anno. Secondo i dati dalla China Association of Automobile Manufacturers le vendite in aprile hanno raggiunto quota 1,9 milioni di unità, con un incremento dell'11%, ben superiore al 3,5% che era stato registrato in marzo.

Altro trend in evidenza è quello delle immatricolazioni di modelli con propulsioni 'alternative', cioè auto elettriche o ibride plug-in, in questo segmento sono state totalizzate 82.000 unità, ancora poche su totale di quasi 2 milioni, ma a livello assoluto le vendite sono raddoppiate rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La situazione di mercato in Cina è ancora più positiva se si considera il mercato complessivo, quello che tiene conto anche di veicoli commerciali, mezzi pesanti e autobus. In questo caso il totale in aprile è stato di 2,3 milioni di unità con una crescita dell'11,5%.

Secondo gli analisti a fine 2018 il totale delle immatricolazioni in Cina dovrebbe far segnare una crescita del 3-4%, ben al di sotto degli incrementi a doppia cifra di qualche anno fa.