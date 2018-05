Ibrido, turbodiesel e metano: le tre strade intraprese da Vw

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Nuove soluzione ibride, motori turbodiesel più efficienti e innovative propulsioni a metano.



Sono queste le tre strade presentate in anteprima mondiale al Vienna Motor Symposium, grazie alla combinazione delle quali Volkswagen raggiungerà l'obiettivo di emissioni medie di CO2 pari a 95 g/km prescritto dall'Unione Europea dal 2020. Nel dettaglio, oltre al sistema mild hybrid a 48 V, che debutterà sulla prossima Golf, la casa di Wolfsburg sta puntando sulla motorizzazione 1.5 TGI Evo a metano (EA211 Evo). Il millecinque a iniezione diretta, sovralimentato con turbina a geometria variabile VTG, è basato sul 1.5 TSI ACT BlueMotion.



Come il suo corrispondente a benzina, questo motore a metano da 130 CV utilizza l'efficiente ciclo di combustione Miller TSI/TGI. Per la Volkswagen, il nuovo 1.5 TGI Evo è un fulcro dell'offerta legata al gas metano. A questo si aggiunge il 2.0 TDI Turbodiesel (EA288 Evo). A Vienna, infatti, la casa di Wolfsburg ha mostrato le potenzialità di questa alimentazione con la nuova serie di motori 2 litri TDI EA288 Evo. Prima volta per la marca, il 2.0 TDI a quattro cilindri sarà anche disponibile in abbinamento a sistemi ibridi; l'EA288 Evo nascerà come mild hybrid associato a uno starter generator a 12 V. Insieme a una batteria agli ioni di litio, il sistema mild hybrid riduce il consumo di carburante e migliora il comfort. Con la famiglia EA288 Evo, il processo di combustione è stato riprogettato e ottimizzato sia in termini di consumi, sia in termini di emissioni. Inoltre, l'efficienza e la risposta del turbocompressore sono state significativamente migliorate. I componenti di post-trattamento dei fumi - tra cui filtro anti particolato DPF e trattamento dei NOx con riduzione catalitica selettiva SCR - sono stati ridimensionati e migliorati in termini di effetti ed efficacia nel tempo. Sono state ridotte le perdite da attrito e da calore, oltre al peso. La Volkswagen ha inoltre diminuito le emissioni di CO2 dei motori EA288 Evo fino a 10 g/km rispetto alla generazione precedente. In conseguenza delle misure adottate, questi nuovi TDI generano emissioni inferiori rispetto agli attuali limiti legislativi. Nel mentre, i valori di potenza e coppia sono saliti fino al 9%.(ANSA).