Corea del Sud, nuovo 'eden' per le vendite modelli di lusso

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Con l'economia che viaggia a tutto gas (l'indice economico in marzo superava quota 112, ben oltre quelli già ampiamente positivi di Cina e Giappone, restando secondo dietro agli Stati Uniti) la Corea del Sud sta confermandosi anche un territorio di conquista molto interessante per i costruttori di automobili premium e luxury. Negli ultimi anni le vendite di modelli con prezzo oltre ai 100 milioni di Won (78mila euro circa) hanno sempre fatto segnare incrementi a doppia cifra, con il 70% delle immatricolazioni - secondo dati riportati dal Financial Times - a nome di aziende e grandi gruppi. Non a caso la Corea del Sud, che per dimensioni complessive del mercato è all'undicesimo posto nel mondo, si posiziona invece al quarto se si prendono in considerazione le sole vendite di berline di lusso come l'Audi A8 e la Mercedes Classe S. Non stupisce, dunque, la notizia che il Gruppo Daimler abbia deciso un importante investimento un quel Paese, realizzando a 38 km da Gangnam, il distretto trendy della capitale Seoul, un modernissimo autodromo con pista di 4,3 km di lunghezza che è il primo al mondo ad essere intitolato al brand sportivo AMG, nato appunto sulle piste più di 50 anni fa. ''Il nuovo AMG Speedway sottolinea l'importanza della Corea del Sud come uno dei nostri principali mercati - ha detto Tobias Moers, CEO di Mercedes-AMG GmbH - e non è quindi solo un passo importante nell'ulteriore sviluppo del brand in Corea del Sud.



Rappresenta anche l'espansione strategica della nostra comunicazione diretta. Qui i clienti e gli appassionati potranno sperimentare direttamente l'essenza del nostro marchio''. Nello scorso anno le vendite dei modelli AMG in quel mercato hanno fatto segnare un incremento a doppia cifra, raggiungendo un nuovo record e consolidando la notorietà del brand sportivo di Mercedes in Corea del Sud. (ANSA)