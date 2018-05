Volvo, XC40 spinge le vendite del marchio nel primo trimestre

ROMA - Utile operativo in aumento del 3,6% per Volvo Cars nel primo trimestre 2018. Il costruttore svedese ha totalizzato, nei primi tre mesi dell'anno in corso, un utile operativo pari a 3.616 milioni di corone. In aumento - si legge in una nota diffusa dalla casa automobilistica - anche i ricavi netti pari a 56.813 milioni di corone svedesi, ovvero +18,9% rispetto al primo trimestre del 2017. Leggermente in calo dell'1,8%, invece, l'utile netto che si è attestato - sempre nello stesso periodo - a quota 2.558 milioni di corone svedesi, in calo dell'1,8% rispetto al primo trimestre 2017 mentre le vendite globali sul mercato retail hanno messo a segno una crescita del 14,1% per un totale di 147.407 vetture. Per l'anno in corso, le previsioni di Volvo stimano una crescita del mercato delle autovetture a livello mondiale e una continuazione del trend positivo nel segmento dei veicoli di lusso. In particolare, Volvo Cars si attende che i ricavi e le vendite sul mercato retail continuino a crescere grazie al sostegno della sua rinnovata gamma di prodotti e prevede di registrare vendite incrementali del modello XC40. Il costruttore prevede di mantenere a un buon livello gli utili grazie a un mix di modelli ottimizzato risultante dal completamento del lancio dei modelli basati sulla SPA e dall'introduzione della XC40.



Infine, particolare attenzione sarà riservata da parte della casa automobilistica ai settore del marketing, ricerca e sviluppo e alla digitalizzazione.