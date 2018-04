Mazda, record anno fiscale 2017/18: superate 1,6 mln vendite

ROMA, 30 APR - Mazda Motor Corporation ha stabilito il suo nuovo fatturato globale massimo nell'anno fiscale 2017-18 che si è chiuso il 31 marzo. Con 1.631.000 unità vendute e un 5% di crescita rispetto all'anno precedente, il costruttore giapponese ha stabilito per il terzo anno consecutivo il proprio record di vendite e ha fatto registrare il quinto anno di crescita ininterrotta.



A consentire questo successo il mercato cinese che ha registrato una crescita su base annua dell'11% con 322.000 unità e del Giappone con un aumento del 4% e 210.000 unità. Anche Nord America ed Europa hanno fatto segnare una crescita nell'ordine dell'1% circa, rispettivamente con 435.000 e 242.000 unità.



A consolidare i risultati di Mazda in tutto il mondo è stata la gamma dei crossover CX, che nell'ultimo anno hanno raggiunto la quota del 46% sul totale delle vendite. In Europa, ad esempio, il fatturato del suv compatto Mazda CX-5 è aumentato del 17%.



Nell'arco dei 12 mesi si sono avuti incrementi anche nei dati di bilancio. Il fatturato è cresciuto dell'8% arrivando a 26,7 miliardi di euro. Il risultato operativo è invece cresciuto del 16%, arrivando a 1,12 miliardi di euro mentre l'utile netto è salito del 19% a 862 milioni di euro. Per l'anno fiscale in corso che si concluderà a marzo 2019, Mazda punta a vendere nel mondo 1.662.000 unità. L'azienda punta a raggiungere ricavi per 3.550 miliardi di yen con un profitto operativo di 105 miliardi di yen ed un utile netto di 80 miliardi di yen. Mazda prevede un dividendo annuo di 35 yen per azione, in linea con l'anno precedente.