Toyota, 170 mln dollari impianto Mississippi per la Corolla

ROMA - Il gruppo giapponese Toyota ha annunciato un investimento negli Stati Uniti di 170 milioni di dollari, al cambio poco meno di 140,7 milioni di euro, destinato all'ampliamento e all'adeguamento del suo impianto di Blue Springs, nel Mississipi, in vista dell'avvio della produzione della dodicesima generazione della Corolla. Con questa somma sale a un miliardo la cifra destinata al sito dal 2007 a oggi e a 4,27 i miliardi di dollari complessivi che il gruppo del Sol Levante ha impegnato dal 2017 per le sue attività negli Stati Uniti. Si tratta di stanziamenti realizzati nell'ambito di un piano che prevede una spesa totale di 10 miliardi di dollari entro i prossimi cinque anni. Da ricordare che sono 25 i miliardi di dollari investiti dalla multinazionale nipponica nel Paese a Stelle e Strisce negli ultimi sessant'anni. Lo stabilimento di Blue Springs sarà anche ammodernato nelle linee per permettere un incremento nella produzione, con la creazione nei prossimi 12 mesi di 400 nuovi posti di lavoro.



Nell'occasione dell'annuncio Sean Suggs, presidente di Toyota Mississipi, ha sottolineato come in futuro la fabbrica "sarà in grado di rispondere più velocemente e in maniera più flessibile alle richieste del mercato".



La Corolla, vettura di dimensioni compatte che vi sarà assemblata, in Europa ha come alter ego la Auris e da anni è la più venduta al mondo: dal 1966 è stata realizzata in oltre 44 milioni di esemplari. Il nuovo modello, sviluppato sulla piattaforma modulare Toyota New Global Architecture, è stato presentato alcune settimane fa al Salone di New York.