Marchionne, le vendite di Maserati torneranno a crescere

TORINO - Le vendite di Maserati torneranno a crescere, dopo il calo del 21% registrato nel primo trimestre dell'anno. Lo ha detto l'ad di Fca Sergio Marchionne durante la conference call sui conti del trimestre. Marchionne ha aggiunto di "aspettarsi di più dal mercato americano nel 2018 e nel 2019" e ha annunciato "novità" per il brand nel nuovo piano. (ANSA).

La possibilità che Sergio Marchionne resti in Fca dopo il 2019 è "tra zero e nessuna". Lo ha detto l'amministratore delegato durante la conference call con gli analisti finanziari. Marchionne ha ribadito la sua convinzione che nel gruppo ci sono le persone giuste per prendere il suo posto.