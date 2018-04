Rimorchi e semirimorchi,mercato a +15,1% nel primo trimestre

ROMA - Nel primo trimestre dell'anno, il mercato di rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate ha registrato un incremento pari al 15,1% rispetto allo stesso periodo del 2017, con 4.910 unità immatricolate contro 4.266. È quanto emerge da un'elaborazione effettuata dal centro studi e statistiche di Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



''Siamo soddisfatti dell'andamento complessivo del mercato - commenta Sandro Mantella, coordinatore del gruppo rimorchi, semirimorchi e allestimenti di Unrae - anche perché tale andamento trova riscontro nel fatto che le aziende costruttrici e allestitrici hanno un buon portafoglio ordini e il lavoro in questo momento è sostenuto''. ''I riscontri che abbiamo avuto per le vie brevi dal Ministero - aggiunge Mantella - ci dicono che il comparto dei veicoli trainati ha sempre risposto in maniera positiva alla disponibilità di fondi fin dal 2013, e prendiamo atto che nel 2017 sono stati utilizzati per intero quelli destinati a rimorchi e semirimorchi. Se l'attuale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - conclude - firmerà il decreto per il riparto delle risorse destinate all'autotrasporto nel 2018, ci sarà continuità nella disponibilità di fondi per gli investimenti e maggiore fiducia da parte dei nostri clienti. In tali condizioni ci sentiamo di affermare che esistono buone prospettive per il mercato anche nei prossimi mesi''.