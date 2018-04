Per People's Mobility in Cina da Vw e JV 15 mld investimenti

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Il Gruppo Volkswagen ha annunciato un impegno ancora più intenso per portare nel più grande mercato automobilistico del mondo, quello della Cina, una nuova fase della rivoluzione della People's Mobility. Lo ha detto Herbert Diess, nuovo CEO del Gruppo tedesco durante il Volkswagen Group Media Event, andato in scena alla vigilia del Salone Internazionale dell'Auto di Pechino. ''Come principale mercato automobilistico a livello mondiale, la Cina gioca un ruolo fondamentale per tutti i marchi del Gruppo - ha affermato Diess - e il forte legame con le nostre joint venture e i nostri partner rimarrà tale. Stiamo intensificando gli sforzi per rendere la mobilità più pulita, più sicura e più intelligente, e far sì che possa migliorare la vita delle persone. Avvieremo la produzione locale di veicoli elettrici in almeno sei stabilimenti entro il 2022". Nel Paese il Gruppo Volkswagen si è impegnato nel fornire al mercato cinese soluzioni innovative per la mobilità individuale, delineando la propria visione che lo colloca come player di riferimento in una nuova era, fatta di soluzioni per la mobilità intelligenti, sostenibili e a misura d'uomo. A supporto del progetto, fino al 2022 il Gruppo e le joint venture metteranno a disposizione circa 15 miliardi di euro per investimenti diretti in mobilità elettrica, guida autonoma, digitalizzazione e nuovi servizi. Nel corso della serata sono inoltre state presentate dieci vetture. Il Gruppo intende essere all'avanguardia nelle aree chiave per il futuro della mobilità, che sarà determinato dall'elettrificazione delle auto, per una riduzione significativa dell'inquinamento, e dalla diffusione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, per innalzare il livello di confort. Il quadro sarà completato dall'introduzione di concept di gestione del traffico intelligenti, per rendere le città più vivibili. Tutti questi elementi, insieme alla guida autonoma, consentiranno di fornire a chiunque un facile accesso alla mobilità individuale. Nell'ambito della Roadmap E, la più ampia offensiva elettrica del settore, Volkswagen introdurrà in Cina 40 New Energy Vehicles (NEV) nei prossimi 7-8 anni.(ANSA).