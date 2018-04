Impianto algerino di Seat già a quota 15 mila Ibiza

ROMA - L'impianto algerino della Seat di Relizane ha sfornato l'Ibiza numero 15mila. Per il sito, che dalla prossima estate assemblerà anche il Suv Arona e la compatta sportiva Leon, con componentistica proveniente dalla fabbrica spagnola di Martorell, si tratta di un traguardo di grande significato. Nel Paese sono già state vendute 7.000 nuove Ibiza. Il moderno impianto del marchio iberico del gruppo Volkswagen è in grado oggi di realizzare 120 veicoli al giorno e occupa 620 addetti, tra cui molte donne. La forza lavoro è totalmente locale e proviene dalle aree limitrofe allo stabilimento: tutti gli operai sono stati sottoposti a un corso di preparazione della durata di quattro mesi. "L'apertura dell'impianto ha permesso di dare energia e lavoro all'intera regione e il personale locale appare altamente motivato", sottolinea Salvador Soler, responsabile qualità al SOVAC di Relizane. L'intero processo produttivo, spiega, "è sottoposto a oltre mille controlli quotidiani" per assicurare che gli standard rispettino i livelli europei.