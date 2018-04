Commerciali passeggeri in crescita, Ford ambisce a leadership

ROMA - Il mercato dei commerciali leggeri per il trasporto passeggeri sino a 9 posti è in forte crescita in Italia, lo scorso anno è aumentato del 59,9%, sino a raggiungere 12.849 unità e Ford, con il lancio del rinnovato Tourneo Connect, "ambisce a conquistare la leadership, puntando oltre che sulle aziende anche sulle famiglie". Marco Buraglio, responsabile nel nostro Paese dei veicoli commerciali per la Casa dell'Ovale blu, sottolinea i target della Marca che guida, alla luce dell'arrivo del nuovo prodotto, ma anche dell'andamento generale dei mezzi sino a 3,5 tonnellate: "Le vendite - chiarisce in proposito - proseguono con un trend positivo in quest'inizio di 2018, registriamo un +3,8%. Noi siamo partiti bene: cresciamo di più e abbiamo già aumentato la nostra quota di 0,3 punti, sino a raggiungere il 13,1% del totale. Prevediamo che l'anno si chiuderà sulle 40.800 unità. Per noi, prosegue il quinquennio di crescita: siamo passati da uno share di meno del 5% nel 2012 a un 13,2% del 2017, con 5.500 immatricolazioni".



Il Tourneo Custom rappresenta per Ford la prima novità dell'anno nel settore commerciali: a giugno sarà la volta del Courier, a luglio del Connect e a ottobre la Fiesta Van. Nel dettaglio del segmento M1 sino a nove posti, il 2017 si è chiuso con 12.849 veicoli, contro gli 8.061 del 2016. Ford era seconda con il 16,7% delle quote, ma il gap nei confronti di Mercedes (20,8%), si sta riducendo di mese in mese e all'Ovale Blu pensano che il Tourneo Custom contribuirà al sorpasso.



"Offriamo in questo segmento - spiega Buraglio - un veicolo profondamente rinnovato, sia nella parte esterna, con un nuovo frontale sia, soprattutto, all'interno: abbiamo dedicato energie e risorse a sviluppare un abitacolo il più possibile confortevole, con livelli di insonorizzazione ridotti e con la possibilità di configurare i sedili posteriori a seconda delle necessità dei passeggeri, anche con la nuova soluzione 'a conferenza' che permette di ruotare di 180 gradi la seconda fila di sedili. Si può, così, creare un ambiente dove le persone possono colloquiare guardandosi in faccia, una sorta di ufficio viaggiante".



In listino con il motore Diesel 2.0 EcoBlue nelle varianti di potenza da 105 Cv, 130 Cv e 170 Cv e quattro livelli di allestimento, il Tourneo Custom "è in una fase di continuo sviluppo, grazie anche all'apporto fornito dal reparto speciale SVO che in fabbrica si occupa di studiare nuove soluzioni. Per esempio, a breve sarà disponibile anche con tavolino di lavoro centrale. Tra gli assi nella manica del nuovo mezzo c'è la disponibilità di un cambio automatico a sei rapporti, di origine americana: "costituisce per noi - sottolinea il dirigente - un elemento strategico, garantisce ottimi livelli di comfort e bassi consumi, pensiamo possa avere un ruolo importante nella nostra strategia. Anche per questi motivi, il leasing della campagna di lancio del modello prevede nei 220 euro al mese, proprio l'automatico".