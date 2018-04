Skoda, record vendite primo trimestre:+11,7% rispetto a 2017

ROMA - Primo trimestre positivo per Skoda Auto. A marzo la casa automobilistica boema ha fatto segnare il mese migliore della sua storia chiudendo, al contempo, il primo trimestre con numeri record. Nello scorso mese Skoda ha effettuato 120.200 consegne, migliorando così del 10,7% il risultato dell'anno precedente (a marzo 2017 erano 108.500 vetture). Nel primo trimestre 2018, Skoda Auto ha consegnato un totale di 316.700 vetture a clienti in tutto il mondo, pari a un incremento dell'11,7% rispetto all'anno precedente (283.500 vetture nel 2017). Anche lo sviluppo nei mercati chiave (Cina, Russia, Europa e India) ha contribuito alle vendite record, così come la crescita fatta registrare dai modelli Skoda Octavia e Kodiaq. Nel dettaglio, in Europa occidentale, il marchio ha consegnato 53.400 vetture a marzo, mantenendosi così sullo stesso livello dell'anno precedente (53.600 vetture). Nel primo trimestre dell'anno il marchio della Freccia Alata ha incrementato le consegne del 6,3% per un totale di 130.300 vetture. La Germania si conferma il secondo mercato singolo più importante a livello mondiale con 17.100 unità consegnate a marzo e 44.600 vetture consegnate ai clienti nei primi tre mesi del 2018. Tassi di crescita a doppia cifra per la casa boema nel primo trimestre in Italia, in Francia (7.500 vetture; +20,5%), Austria (6.900 vetture; +12,5%), Paesi Bassi (4.500 vetture; +27,5%), Svezia (4.500; +11,7%) e Grecia (1.000 vetture; +66,4%).



Per quanto riguarda l'Europa centrale, Skoda Auto nel primo trimestre ha incrementato le consegne del 7,5% rispetto all'anno scorso, raggiungendo quota 56.900 vetture. Nel mercato domestico - la Repubblica Ceca - il costruttore ha consegnato nei primi tre mesi complessivamente 25.400 vetture, pari a un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente.



Anche nell'Europa dell'Est (Russia esclusa) nel primo trimestre il marchio ha consegnato 9.800 unità, il che corrisponde a un incremento del 15,4% mentre un trend decisamente positivo si è registrato nel mercato russo dove, nel primo trimestre, l'incremento è stato pari al 33,1% per complessive 16.900 vetture.



In Cina - il mercato più importante a livello mondiale - nel terzo mese dell'anno la casa ha incrementato le proprie consegne del 29% per un totale di 28.100 vetture. Nel primo trimestre le consegne in Cina sono risultate superiori del 18,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un volume complessivo di 79.200 esemplari. Una nota particolare è riservata a Singapore, mercato nel quale Skoda ha da poco debuttato con l'inaugurazione di uno showroom e di un punto vendita. A partire da maggio 2018, Skoda sarà presente nel mercato di Singapore con i modelli Rapid Spaceback, Octavia RS, Superb e i suv Karoq e Kodiaq.