Groupe PSA: +14% vendite veicoli commerciali, bene l'Italia

ROMA - Groupe PSA si conferma leader europeo del mercato dei veicoli commerciali leggeri. Un primato, consolidato, che nel 2017 ha trovato conferma grazie alla vendita complessiva record di 435mila unità, pari al 20,2% del mercato (cresciuto nel contempo del 2,6%) con un incremento del 14% rispetto al 2016.



Anche fuori dall'Europa l'offensiva del Gruppo ha ottenuto buoni risultati e in particolare modo in America Latina, dove le vendite sono aumentate del 13%, grazie ad una gamma di prodotti rinnovata, ed addirittura del 55% in Eurasia.



A questo trend internazionale positivo l'Italia contribuisce attivamente. Infatti, con 29.357 immatricolazioni ed una quota del 15,2%, nel 2017 Groupe PSA è cresciuta nel nostro Paese del 12,9% in un mercato leggermente in flessione. Risultato che le ha permesso di guadagnare più di 2 punti di quota e consolidarsi al secondo posto nel mercato dei veicoli commerciali.



Nel primo trimestre dell'anno, con 6.901 immatricolazioni di veicoli commerciali dei marchi Peugeot e Citroën ed una quota del 15,82%, Groupe PSA è cresciuta nel nostro Paese del 13,6% in un mercato sostanzialmente stabile (+1,3%). Tale risultato permette di guadagnare complessivamente 1,7 punti di quota rispetto all'analogo periodo dello scorso anno e di consolidare il secondo posto in termini di quota di mercato. A contribuire ai risultati messi a segno dal gruppo francese nel settore dei veicoli commerciali modelli del calibro di Expert e Jumpy e l'entrata in funzione dell'impianto di Kaluga (Russia) nell'ambito del piano strategico Push to Pass, di proporre alla clientela locale veicoli moderni a prezzi accessibili, nonché la creazione della quarta equipe di produzione presso il sito di Hordain (Sevelnord).